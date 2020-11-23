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В Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФ


23.11.2020 19:40
В Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФФото: vk.com

В результате подрыва мины в Карабахе погиб один офицер ВС Азербайджана, пострадали российский офицер миротворческих сил и четверо сотрудников МЧС НКР.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, инцидент произошел во время мероприятий по поиску погибших.

Взрывное устройство сработало сегодня, 23 ноября, когда поиски останков  в Тертерском районе осуществляли члены совместной группы по обмену телами погибших военных. В ее состав входили представители российского миротворческого контингента, ВС Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Международного комитета Красного креста (МККК).

Как стало известно боеприпас сработал неподалеку от населенного пункта Мадагиз. Российского военного, пострадавшего в результате ЧП, уже доставили в госпиталь, который находится в Баку. Миротворцу сейчас оказывают необходимую помощь медики. По данным специалистов, угрозы жизни нет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за поддержку в период конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил представитель Еревана, в ходе недавних событий в его стране ощущали участие Москвы.

Представитель руководства Армении отметил, что и до обострения обстановки "времена были тоже не простыми". Однако теперь, когда ситуация стала еще более сложной, в Ереване надеются на углубление взаимодействия с российскими партнерами, включая военно-техническое сотрудничество и связи в сфере безопасности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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