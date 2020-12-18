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Власти ФРГ подтвердили допрос Навального


18.12.2020 20:19
Власти ФРГ подтвердили допрос НавальногоФото: vesty.co.il

Официальный представитель Минюста Германии Мариус Лебер подтвердил заявление российского оппозиционера Алексея Навального о том, что его допрашивали немецкие прокуроры.

По словам Лебера, политика "допросили в качестве свидетеля".

Ранее Алексей Навальный рассказал о том, что его "весь день" допрашивали "по запросу российских властей". Блогер пояснил, что вопросы задавались и его супруге Юлии. По словам  Навального, имелся присланный из РФ опросник, который включал в себя ряд стандартных вопросов. Помимо личных данных, речь в нем шла о том, где в Томске проживал блогер, куда ездил, страдает ли он от каких-либо заболеваний и употреблял ли во время поездки лекарства.

Накануне, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в России готовы расследовать случившееся. Однако Москва до сих пор не располагает выводами и обоснованиями тех, кто утверждает, что Алексея Навального могли отравить с применением "Новичка".

Глава российского государства подчеркнул, что германская сторона, несмотря на запросы Генпрокуратуры России, отказывается предоставить РФ соответствующие сведения. При этом в ОЗХО заявляют, что Берлин запретил им передавать результаты расследований Москве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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