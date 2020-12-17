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Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным


15:29
Песков ответил на вопрос о слежке за НавальнымФото: kapital.kz

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания российского президента Владимира Путина о публикации, которая была посвящена слежке за Алексеем Навальным.

Речь об этом шла на пресс-конференции, которая состоялась накануне, 17 декабря.

По словам Дмитрия Пескова, глава РФ Владимир Путин имел в виду, что спецслужбы присматривают за теми, кто имеет какие-либо контакты с иностранными спецслужбами либо призывал к насильственной смене власти. Официальный представитель Кремля , отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга, пояснил, что подобная практика имеется сейчас по всему миру. По его словам, глава государства говорил о лицах, действия которых могут "трактоваться как нарушение действующего законодательства".

Пескову также был задан вопрос о том, почему сотрудники ФСБ, "присматривавшие" за Навальным, имели отношение к лаборатории "Сигнал", а также обладали медицинским образованием и являлись экспертами по химическому вооружению. В этом случае пресс-секретарь заявил, что воздержится от комментариев.

Напомним, 1 октября Дмитрий Песков впервые заявил о том, что собирается больше осуждать "дело Навального". Это произошло вскоре после того, как восстановивший здоровье оппозиционер заявил, кого считает виновным в своем отравлении.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина его спрашивали о недавнем отчете о расследовании Bellingcat. Путин в ответ заявил, что публикации такого рода стоит рассматривать "не какое-то расследование". Это лишь "легализация материалов американских спецслужб", ведущих за всеми слежку.

Путин подчеркнул, что спецслужбы Соединенных Штатов оказывают определенную поддержку "пациенту берлинской клиники". Однако это не означает, "что его травить нужно, кому он нужен", - отметил глава РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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