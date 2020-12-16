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Вакцинацию от COVID-19 включили в календарь профилактических прививок
16.12.2020 20:10
Фото: verelq.am
В российский календарь профилактических прививок добавили вакцинацию от нового коронавируса.
Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ включает в себя определение уровней приоритетности вакцинации, которые могут быть скорректированы региональными властями "с учетом эпидемической ситуации".
В частности, среди тех, кто обозначен как приоритет "первого уровня", можно увидеть медработников и педагогов, а также сотрудников МФЦ и организаций социального обслуживания. Кроме того, к этой категории отнесены те, кто проживает в учреждениях структуры социального обслуживания и лица, у которых ранее были диагностированы хронические заболевания.
Ранее российскую прививку от коронавируса сделал себе знаменитый американский режиссер Оливер Стоун, недавно посетивший Мурманск. По словам кинематографиста, он "слышал много положительных откликов о российской вакцине". В скором времени Стоун вновь приедет в РФ для второй инъекции, как требуют правила вакцинации.
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