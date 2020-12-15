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Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса


15.12.2020 11:21
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавирусаФото: vk.com

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун, недавно посетивший Мурманск, сообщил о том, что привился российской вакциной от коронавируса.

Кинематографист рассказал об этом в интервью Первому каналу.

По словам американского кинорежиссера Оливера Стоуна он "слышал много положительных откликов о российской вакцине". В результате несколько дней назад он сделал себе прививку от этого заболевания, использовав препарат, созданный в РФ.

Режиссер признался, что пока не знает, "насколько это поможет". Вместе с тем, Оливер Стоун намерен вскоре снова приехать в Россию, чтобы сделать еще одну инъекцию, согласно правилам вакцинации от коронавируса.

Кинематографист посетил РФ, готовясь к съемкам своего нового документального фильма, который будет посвящен климатическим изменениям. По словам Стоуна, во время визита ему хотелось бы познакомиться с работой атомных станций в Белоярске, Мурманске и Обнинске.

Автор: Злата Богатова

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