Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве запустили сервис по определению тяжести пневмонии

10:58

Фото: mockva.ru



В российской столице запускается сервис, который по анализу крови будет определять тяжесть поражения легких при коронавирусной пневмонии.



Об этом сегодня, 15 декабря, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.



По словам столичного градоначальника, т.н. "КТ-калькулятор", представляющий собой нейронную сеть для оценки степени поражения легких, был создан с участием исследователей МГУ им. Ломоносова. Как пояснил Сергей Собянин, данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых врачи диагностировали ковидное воспаление легких, сопоставлялись с результатами компьютерной томографии (КТ).



В результате удалось создать приложение, позволяющее прогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) протекания пневмонии. По словам Собянина, врачам теперь будет проще принимать решения о выборе тактики лечения таких пациентов. Мэр Москвы отметил, что если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, КТ можно не проводить, однако в других случаях предполагается незамедлительное проведение такого исследования и госпитализация с интенсивным лечением.



Как стало известно, "КТ-калькулятор" уже встроили в столичную систему ЕМИАС. При этом доступом смогут пользоваться не только московские врачи, но и их коллеги из других регионов - ct.emias.mos.ru.



Ранее завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского госмедуниверситета им. Сеченова Минздрава РФ, академик РАН Александр Караулов рассказал о том, как можно подготовить организм, чтобы постараться перенести коронавирус в легкой форме.



Автор: Злата Богатова

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