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Академик назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме


12:27
Академик назвал способ перенести COVID-19 в легкой формеФото: vechrost.ru

Новый коронавирус некоторые пациенты переносят практически без симптомов, но у других течение заболевания может сопровождаться серьезными осложнениями.

Тяжелый ущерб организму недуг может нанести, если иммунитет не натренирован. Поэтому имеет смысл заранее принять меры на случай встречи с опасным вирусом.

О том, как можно подготовить организм, чтобы постараться перенести коронавирус в легкой форме, рассказал завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского госмедуниверситета им. Сеченова Минздрава РФ, академик РАН Александр Караулов. Своим мнением эксперт поделился в беседе с aif.ru.

Как предупредил академик, перед тем, как использовать иммунномодулирующие препараты, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Бесконтрольный прием лекарств недопустим, подчеркнул Караулов. Определяющим должно быть, как хорошо исследовано то или иное средство. Не стоит полагаться лишь на рекламу, добавил иммунолог.

По словам Александра Караулова, добиться крепкого иммунитета помогут и витамины, но и их принимать можно только после консультации со специалистом. Кроме того, большую роль играют здоровый сон и отсутствие стрессов или умение с ними справляться. Академик отметил, что стоит "меньше смотреть телевизор".

В случае, если заболели, необходимо тщательно придерживаться всех инструкций врача, сказал иммунолог. Караулов добавил, что важно держать под контролем хронические недуги, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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