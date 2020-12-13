|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Навальный назвал имена предполагаемых отравителей
19:17
Фото: voskhodinfo.su
Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить.
Соответствующий материал был опубликован на сайте политика. По его мнению, к инциденту могут быть причастны восемь человек.
Как заявил Алексей Навальный, он считает причастными к предполагаемому отравлению восемь сотрудников секретного подразделения, которое действует под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Все они имеют медицинское либо химическое образование. По словам оппозиционера, имена удалось узнать после того, как ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN провело расследование. В этих мероприятиях также было задействовано германское издание Der Spiegel.
По словам Навального, к настоящему времени он располагает всеми данными о тех, кто якобы хотел его убить: имена и псевдонимы, адрес и места работы, а также фото.
Ранее газета Times сообщила о том, что Навального пытались отравить еще раз перед вылетом в Берлин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|