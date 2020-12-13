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Навальный назвал имена предполагаемых отравителей


19:17
Навальный назвал имена предполагаемых отравителейФото: voskhodinfo.su

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить.

Соответствующий материал был опубликован на сайте политика. По его мнению, к инциденту могут быть причастны восемь человек.

Как заявил Алексей Навальный, он считает причастными к предполагаемому отравлению восемь сотрудников секретного подразделения, которое действует под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Все они имеют медицинское либо химическое образование. По словам оппозиционера, имена удалось узнать после того, как ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN провело расследование. В этих мероприятиях также было задействовано германское издание Der Spiegel.

По словам Навального, к настоящему времени он располагает всеми данными о тех, кто якобы хотел его убить: имена и псевдонимы, адрес и места работы, а также фото.

Ранее газета Times сообщила о том, что Навального пытались отравить еще раз перед вылетом в Берлин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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