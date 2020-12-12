Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Times: Навального пытались отравить еще раз перед вылетом в Берлин

13:18

Фото: clients-cdnnow.ru



Пока российский оппозиционер находился в состоянии комы, в омскую больницу проникли сотрудники спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Алексея Навального, пишет британская газета. В публикации Times отмечается, что информация поступила от анонимных источников в разведке.



Как сообщили источники в западной разведке, после неудачной попытки убить Алексея Навального с первого раза, предположительно, агенты госбезопасности, вновь осуществили атаку на "самого яростного критика президента Владимира Путина". Оппозиционера попытались отравить "второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", — пишет Times.



В статье описывается, что следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" могли остаться на одежде или нижнем белье политика, в частности, ремне. Как полагают авторы материала, яд мог попасть на эти вещи якобы после того, как в гостиничный номер оппозиционера в Томске проникли агенты российских спецслужб.



Отмечается, что Навальный смог выжить лишь благодаря действиям экипажа самолета, которые экстренно приземлились в Омске, а также атропину, введенному вскоре после посадки бригадой скорой помощи.



По данным немецких спецслужб, которые поделились сведениями с британскими коллегами, пока Навальный находился в состоянии искусственной комы, нападавшие предприняли еще одну атаку. Это случилось незадолго до того, как политика удалось направить в ФРГ.



Автор: Злата Богатова

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