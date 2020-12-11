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Скончался Валентин Гафт


12:44
Скончался Валентин ГафтФото: allnews.one

Умер известный российский актер Валентин Гафт, 2 сентября отпраздновавший свое 85-летие.

Как рассказала супруга артиста Ольга Остроумова, причиной смерти стал инсульт.

Народный артист России Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного театра "Современник". В беседе с журналистами супруга актера Ольга Остроумова рассказала о том, что причиной смерти стал инсульт.

Известно, что Валентин Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище, передает РБК. Предварительно запланировано, что траурная церемония состоится 15 декабря. Вместе с тем, решение может измениться - завтра вечером в театре проведут совещание, после которого и огласят точные дату и время.

По данным ТАСС, худрук "Современника" Виктор Рыжаков подтвердил, что церемония прощания состоится 15 декабря.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Окончив в 1957 году Школу-студию МХАТ, он выступал в Московском драмтеатре, Театре им. Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. В 1969 году артист стал сотрудничать с "Современником".

В числе ролей, наиболее полюбившихся театральным зрителям, Петр Адуев в "Обыкновенной истории" и Вершинин в "Трех сестах". В 2001 году состоялся дебют Гафта как режиссера. Он представил публике новую редакцию постановки "Балалайкин и Ко".

Накануне стало известно о том, что в Латвии скончался знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии на 60-м году жизни. Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей болел коронавирусом и попал в одну из больниц страны, когда приехал в Прибалтику, чтобы купить дом в Юрмале.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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