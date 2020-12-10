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СМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки ДукСМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки Дук
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СМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки Дук


13:59
СМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки ДукФото: autogear.ru

Знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии на 60-м году жизни, передают зарубежные СМИ.

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей болел коронавирусом.

Как сообщает портал Delfi, сведения о смерти кинематографиста подтвердил режиссер Виталий Манский. По его словам, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября и в первых числах декабря внезапно перестал выходить на связь. Манский рассказал, что минувшей ночью Ким Ки Дук скончался в одной из больниц Латвии от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19.

20 декабря кинематографисту могло бы исполниться шестьдесят лет. По данным ряда источников, корейский режиссер прибыл в Прибалтику, чтобы купить особняк в Юрмале и оформить вид на жительство.

В прошлом Ким Ки Дук много раз становился лауреатом крупнейших кинофестивалей мира. В частности, за фильм "Самаритянка" он получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале 2004 году. Множество наград собрала кинокартина "Пустой дом", включая призы Венецианского фестиваля. В числе других известных творений режиссера такие ленты как "Пьета", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" и "Натянутая тетива".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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