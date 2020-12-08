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На Южном Урале выясняют обстоятельства гибели девочки на холоде
8.12.2020 16:39
Фото: time56.ru
Челябинская прокуратура начала проверки после гибели трехлетнего ребенка, умершего, по предварительным данным, из-за переохлаждения.
Девочку без признаков жизни обнаружили в сенях частного дома.
Трагедия случилась в городе Сатка Челябинской области 4 декабря, когда там погибла трехлетняя девочка. После ЧП прокуратура региона инициировала ряд проверок. Как информирует пресс-служба надзорного органа, предстоит дать оценку действиям или бездействию сотрудников системы профилактики, которые должны были следить за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о гибели ребенка, который воспитывался 23-летней матерью. У женщины, которая проживает в незарегистрированном браке, есть еще одна дочь, появившаяся на свет в 2019 году. В прошлом семейство было поставлено на учет как малообеспеченное.
Проверка также сейчас проводится в Туве, где на улице нашли тело младенца. Предположительно, семимесячный ребенок, оставленный на холоде, погиб, пока родители распивали спиртное.
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