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Женская сеть myJulia.ru
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В Туве погиб забытый на улице ребенок
7.12.2020 13:16
Фото: v-2020.org
Прокуратура Тувы приступила к проверке по факту гибели семимесячного ребенка, тело которого было найдено на улице в столице региона - Кызыле.
Следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело.
Ребенка с признаками обморожения нашли утром минувшего воскресенья, 6 декабря, на территории левобережных дач. К тому времени младенец уже не подавал признаков жизни
В ходе предварительного разбирательства полицейские выяснили, что родители погибшей девочки всю ночь распивали спиртные напитки в компании знакомой. Как младенец оказался на морозе, они пояснить не смогли.
К месту ЧП выезжал и.о. прокурора Кызыла Олег Кузьминых, который уже взял на особый контроль расследование трагического инцидента. Уголовное дело возбудили по статьям "убийство малолетней" и "халатность".
По данным правоохранительных органов, в 2917 году мать девочки уже лишали родительских прав в отношении двух детей. Женщина находилась на профилактическом учете полиции.
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