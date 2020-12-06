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Украинский футболист за шпионаж против России получил 12 лет
12:24
Фото: sm-news.ru
Мосгорсуд вынес приговор по делу бывшего украинского футболиста Василия Василенко, обвинявшегося в шпионаже против России.
Экс-спортсмена признали виновным и осудили на двенадцать лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, уголовное дело ранее возбудили по статье 276 УК РФ. Учитывая, что материалы расследования включают в себя секретные сведения, судебные заседания проводились при закрытых дверях.
Известно, что Василенко задержали в октябре прошлого года. Первоначально ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (попытка контрабанды опасных веществ и вооружения либо культурных ценностей и биоресурсов).
В прошлом спортсмен играл в составе мелитопольского "Торпедо" и бердянской "Дружбы". Предварительным расследованием по этому делу занималось столичное управление ФСБ. Никаких официальных комментариев от представителей ведомства относительно дела Василенко пока еще не последовало.
Ранее в Москве по делу о госизмене был арестован ученый Анатолий Губанов. Столичный Лефортовский суд вынес решение об взятии его под стражу до 2 февраля следующего года.
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