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В Москве по делу о госизмене арестован ученый Анатолий Губанов
3.12.2020 22:09
Фото: hibiny.com
Столичный Лефортовский суд вынес решение об аресте ученого Анатолия Губанова, которого ранее задержали по делу о госизмене.
Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.
Как стало известно, статья, которую инкриминируют российскому ученому и преподавателю МФТИ, может предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
По словам Розмаховой, Губанова арестовали на период до 2 февраля следующего года. Учитывая специфику обвинения, судебное заседание состоялось при закрытых дверях.
На просьбу прокомментировать случившееся ректор МФТИ Николай Кудрявцев пояснил, что вуз не является основным местом работы Губанова. В вузе он лишь "преподает на три сотых ставки". Кудрявцев высказал предположение о том, что ученый трудится в Центральном аэрогидродинамическом институте им. проф. Жуковского (ЦАГИ).
По данным ТАСС, Анатолий Губанов входит в известную в отечественном авиастроении династию, его тестем является выдающийся ученый Леонид Шкадов. При этом трое из пяти детей Губанова выбрали работу в сферах, связанных с авиацией.
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