ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России обновлен максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
В России обновлен максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
Власти США назвали японцами тех, кто рожден на Курилах
Власти США назвали японцами тех, кто рожден на Курилах
Украинские таможенники пресекли вывоз в Китай крупной партии янтаря
Украинские таможенники пресекли вывоз в Китай крупной партии янтаря
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Главврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в РоссииГлавврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в России
Кравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за ДонбассаКравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за Донбасса
В вузах России не будут отменять зимнюю сессиюВ вузах России не будут отменять зимнюю сессию
В Минске снова задерживают протестующихВ Минске снова задерживают протестующих
На Землю вернулась капсула с грунтом астероида РюгуНа Землю вернулась капсула с грунтом астероида Рюгу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Главврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в России


17:23
Главврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в РоссииФото: zhkhacker.ru

Как заявил главный врач больницы им. Филатова Валерий Вечорко, пандемия нового коронавируса отступит в России к концу следующего года.

Специалист рассказал об этом в интервью, которое вошло в эфир программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым.

В передаче, которая выходит на телеканале "Россия-1", главврач Московской городской клинической больницы No 15 им. Филатова Валерий Вечорко заявил о том, что пандемия в нашей стране завершится в конце следующего года. Специалист указал на начало вакцинации, пояснив, что все же довольно приличная часть населения соприкоснется с этим вирусом.

Учитывая все факторы, коронавирус должен отступить примерно через год, ответил Вечорко на соответствующий вопрос.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что руководство страны намерено приложить все усилия для скорейшего окончания эпидемии. Министр при этом отметил, что заболевание удастся взять под полный контроль в 2021 году. По словам Мурашко, в январе следующего года по всей стране предполагается начать массовую вакцинацию граждан.

Ранее стало известно о том, что Министерство науки и высшего образования РФ не планирует отмену зимней сессии в российских вузах. Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, на текущий момент в удаленном формате обучаются студенты 37% российских вузов и филиалов, это 478 учреждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Названа причина смерти Шона КоннериНазвана причина смерти Шона Коннери
В Москве по делу о госизмене арестован ученый Анатолий ГубановВ Москве по делу о госизмене арестован ученый Анатолий Губанов
В Саратове найдены тела женщины и ее маленького ребенкаВ Саратове найдены тела женщины и ее маленького ребенка
В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 годуВ ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
СКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стримаСКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стрима

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru