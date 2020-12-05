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Главврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в России
17:23
Фото: zhkhacker.ru
Как заявил главный врач больницы им. Филатова Валерий Вечорко, пандемия нового коронавируса отступит в России к концу следующего года.
Специалист рассказал об этом в интервью, которое вошло в эфир программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым.
В передаче, которая выходит на телеканале "Россия-1", главврач Московской городской клинической больницы No 15 им. Филатова Валерий Вечорко заявил о том, что пандемия в нашей стране завершится в конце следующего года. Специалист указал на начало вакцинации, пояснив, что все же довольно приличная часть населения соприкоснется с этим вирусом.
Учитывая все факторы, коронавирус должен отступить примерно через год, ответил Вечорко на соответствующий вопрос.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что руководство страны намерено приложить все усилия для скорейшего окончания эпидемии. Министр при этом отметил, что заболевание удастся взять под полный контроль в 2021 году. По словам Мурашко, в январе следующего года по всей стране предполагается начать массовую вакцинацию граждан.
Ранее стало известно о том, что Министерство науки и высшего образования РФ не планирует отмену зимней сессии в российских вузах. Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, на текущий момент в удаленном формате обучаются студенты 37% российских вузов и филиалов, это 478 учреждений.
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