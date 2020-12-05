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Женская сеть myJulia.ru
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В вузах России не будут отменять зимнюю сессию
15:34
Фото: yakeu.com
Министерство науки и высшего образования РФ не планирует отмену зимней сессии в российских вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
На эту тему он высказался в сегодняшнем эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По словам Валерия Фалькова, на текущий момент в удаленном формате обучаются студенты 37% российских вузов и филиалов, это 478 учреждений. Минобрнауки ранее уже подготовило соответствующие приказы и рекомендации для высших учебных заведений, "чтобы сессия прошла в онлайн-формате". Планов отменять экзамены нет, пояснил министр.
Фальков также отметил, что по некоторым направлениям и специальностям должное качество образования при удаленном формате обеспечить не представляется возможным. В частности, речь идет о подготовке будущих врачей и инженеров. Кроме того, особое отношение должно быть и к творческим вузам. Министр сказал, что существуют "особые виды деятельности", которые просто невозможно осуществлять в онлайн-режиме, их не воспроизвести удаленно.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили более 29 тыс. новых случаев COVID-19. Днем ранее показатель также был рекордно высоким - по стране зафиксировали 28 782 зараженных коронавирусом.
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