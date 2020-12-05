Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки впервые выявили более 29 тыс. новых случаев COVID-19
12:17
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки в 85 регионах России было зарегистрировано еще 29 039 положительных тестов на коронавирус, передает сегодня федеральный оперативный штаб.
Накануне в стране выявили 28 782 зараженных.
В Москве за истекшие сутки зарегистрировали 7 512 новых положительных тестов на COVID-19. За день до этого в столице было выявлено 7 993 инфицированных, что стало рекордно высоким показателем.
В целом по стране за последние двадцать четыре часа скончались 457 пациентов с подтвержденным диагнозом. Признаны выздоровевшими и покинули больницы 21 342 человека.
На текущий момент в РФ нарастающим итогом выявили уже 2 млн 460 тыс. 770 случаев заражения коронавирусом. Скончались более 43,1 тыс. человек, более 1,93 млн поправились. Продолжают лечиться почти 480 тыс. пациентов.
Как информирует сегодня оперативный штаб, в Петербурге за сутки число заболевших возросло на 3 753 человек, в Московской области - на 1 295. В Псковской области выявили 880 новых случаев COVID-19, в Нижегородской области - 484, в Карелии - 469.
В Архангельской и Свердловской областях зарегистрировали соответственно прирост в 396 и 389 случаев, в Воронежской и Вологодской областях - 375 и 368. Более трехсот заразившихся также были выявлены на территории Ростовской области, Хабаровского, Красноярского и Пермского краев, в Челябинской области.
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