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В России обновлен максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
12:50
Фото: niasam.ru
За минувшие сутки в России было выявлено 28 782 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Положительные тесты на COVID-19 зафиксированы в 85 регионах страны, сообщает сегодня федеральный оперативный штаб.
До этого наблюдалось относительное снижение показателей, но за минувший день в РФ вновь было зарегистрировано более 28 тыс. новых заражений. Как пояснили в оперативном штабе, такая неравномерность обусловлена различающимся день ото дня числом обращений в лаборатории.
Новый антирекорд по суточному приросту также был зафиксирован в Москве - 7 993 новых случая COVID-19, скончались 74 пациента. Признаны выздоровевшими и выписаны из больниц 6 584 человека.
В Петербурге выявили еще 3 726 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 1 246, в Нижегородской области и Карелии - соответственно 495 и 473. В Архангельской и Свердловской областях - 399 и 398. Более трехсот зараженных медики зафиксировали в Воронежской, Вологодской и Ростовской областях, в Хабаровском, Красноярском и Пермском краях.
В целом по стране за минувшие сутки умерли 508 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Нарастающим итогом в РФ за период с начала пандемии было зарегистрировано уже 2 млн 431 тыс. 731 случаев заболевших коронавирусом. Скончались 42 684 человек, 1 млн 916 тыс. 396 выписаны. На сегодняшний день 472 651 пациент продолжает лечение.
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