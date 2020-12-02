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Подозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове могла обокрасть их квартиру


2.12.2020 21:35
Подозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове могла обокрасть их квартируФото: divanews.ru

Правоохранительные органы Саратова могут предъявить 53-летней местной жительнице еще одно обвинение - в краже драгоценностей и банковской карты, которые были похищены из квартиры, где убили мать и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, женщина, задержанная по делу об убийстве женщины и ее маленькой дочери, могла обокрасть их квартиру. После гибели хозяйки она похитила ювелирные изделия и банковскую карту, с которой успела снять 70 тыс. рублей.

ЧП случилось в минувшее воскресенье, 29 ноября, когда подозреваемая зашла к своей знакомой, чтобы поздравить ее с днем рождения. В квартире в тот момент также находилась дочь хозяйки, которой через два месяца должно было бы исполниться четыре года.

Как пояснила задержанная, она поругалась с 38-летней знакомой, после чего схватилась за нож и нанесла ей несколько ударов. Затем, желая избавиться от свидетеля, она расправилась и с девочкой. Тела погибших, которые от полученных ранений скончались на месте, обнаружил отец убитой женщины. Вечером того же дня он привел домой гостившую у него старшую внучку.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемой в кратчайший срок, сразу после чего она была задержана. Следователи намерены просить суд об ее аресте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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