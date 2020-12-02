|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове могла обокрасть их квартиру
2.12.2020 21:35
Фото: divanews.ru
Правоохранительные органы Саратова могут предъявить 53-летней местной жительнице еще одно обвинение - в краже драгоценностей и банковской карты, которые были похищены из квартиры, где убили мать и ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, женщина, задержанная по делу об убийстве женщины и ее маленькой дочери, могла обокрасть их квартиру. После гибели хозяйки она похитила ювелирные изделия и банковскую карту, с которой успела снять 70 тыс. рублей.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 29 ноября, когда подозреваемая зашла к своей знакомой, чтобы поздравить ее с днем рождения. В квартире в тот момент также находилась дочь хозяйки, которой через два месяца должно было бы исполниться четыре года.
Как пояснила задержанная, она поругалась с 38-летней знакомой, после чего схватилась за нож и нанесла ей несколько ударов. Затем, желая избавиться от свидетеля, она расправилась и с девочкой. Тела погибших, которые от полученных ранений скончались на месте, обнаружил отец убитой женщины. Вечером того же дня он привел домой гостившую у него старшую внучку.
Правоохранители смогли установить личность подозреваемой в кратчайший срок, сразу после чего она была задержана. Следователи намерены просить суд об ее аресте.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|