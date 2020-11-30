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В Саратове найдены тела женщины и ее маленького ребенка
30.11.2020 06:10
Фото: v-moldove.ru
Причиной гибели 38-летней жительницы Саратова и ее дочери стали ножевые ранения, передают российские СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Сигнал в полицию поступил от отца погибшей женщины, который первым обнаружил тела. ЧП случилось в квартире дома по улице Чернышевского. Эксперты установили, что причиной смерти матери и ее четырехлетней дочери стали множественные колото-резаные ранения.
На сайте прокуратуры Саратовской области, которая также приступила к проверке после случившегося, указано, что мужчина пришел в дом дочери вечером 29 ноября. Он привел в квартиру в Октябрьском районе старшую внучку. Войдя в помещение, дедушка увидел тела своей дочери и младшей внучки с явными признаками смерти насильственного характера.
По данным прокуратуры, в прошлом семья не состояла на учете в органах профилактики. Официальных комментариев о том, что могло стать мотивом преступления, пока не поступало. Расследование продолжается.
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