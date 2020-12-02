|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Калужской области по подозрению в убийстве мужчины задержан подросток
2.12.2020 18:06
Фото: deon.pl
16-летний житель Ферзиковского района, учащийся калужского техникума, ранее уже взятый на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, задержан по подозрению в убийстве.
Преступление было совершено 1 декабря.
Жертвой убийства стал 43-летний мужчина, тело которого было найдено в одном из домов Калуги. Учитывая, что имелись явные признаки смерти насильственного характера, следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
В ходе начатого расследования было установлено, что незадолго до гибели мужчина находился в компании 16-летнего подростка. Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, юноша в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
Вскоре после задержания молодой человек начал давать признательные показания. Рассказав о том, как было совершено убийство, он также выдал полиции орудия преступления - нож и отвертку. В сообщении отмечается, что ЧП случилось на фоне распития спиртного, когда возник конфликт между юношей и его знакомым.
Ранее в Петербурге на срок до 28 января арестовали модель, обвиняемую в убийстве мужа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|