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В Калужской области по подозрению в убийстве мужчины задержан подросток


2.12.2020 18:06
В Калужской области по подозрению в убийстве мужчины задержан подростокФото: deon.pl

16-летний житель Ферзиковского района, учащийся калужского техникума, ранее уже взятый на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, задержан по подозрению в убийстве.

Преступление было совершено 1 декабря.

Жертвой убийства стал 43-летний мужчина, тело которого было найдено в одном из домов Калуги. Учитывая, что имелись явные признаки смерти насильственного характера, следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В ходе начатого расследования было установлено, что незадолго до гибели мужчина находился в компании 16-летнего подростка. Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, юноша в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Вскоре после задержания молодой человек начал давать признательные показания. Рассказав о том, как было совершено убийство, он также выдал полиции орудия преступления - нож и отвертку. В сообщении отмечается, что ЧП случилось на фоне распития спиртного, когда возник конфликт между юношей и его знакомым.

Ранее в Петербурге на срок до 28 января арестовали модель, обвиняемую в убийстве мужа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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