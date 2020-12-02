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Модель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 января
2.12.2020 09:13
Фото: ptoday.ru
В Санкт-Петербурге суд вынес решение об аресте Лилии Судаковой, которая ранее была задержана по обвинению в убийстве своего мужа.
Как информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы, модель была отправлена в СИЗО на срок до 28 января 2021 года.
Решение об избрании меры пресечения вынес Дзержинский районный суд Петербурга, указано в официальном сообщении. В постановлении говорится о том, что Лилия Судакова заключена под стражу на срок до 28 января следующего года.
Отмечается, что на заседании модель, в полном объеме признавшаяся в содеянном, просила поместить ее под домашний арест.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органов Петербурга, мужчина получил смертельные ранения в ночь на 29 ноября, когда вместе со своей женой находился в квартире одного из домов по улице Гагаринской. ЧП случилось во время конфликта.
В ходе выяснения отношений Судакова нанесла мужу удар ножом, от которого он вскоре скончался в больнице. По факту его гибели следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В прессе также появились сообщения о том, что причиной ссоры стало внимание супруга Судакова к другой девушке. Обстоятельства случившегося сейчас продолжают выяснять сотрудники СКР.
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