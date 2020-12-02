ИнтерНовости - новости в стране и мире
Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мира
Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мира
Мишустин подверг критике концерт в Ледовом дворце
Мишустин подверг критике концерт в Ледовом дворце
Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне
Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стримаСКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стрима
НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном мореНАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном море
В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19
Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Марс Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Марс
Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНРКиев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Модель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 января


2.12.2020 09:13
Модель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 январяФото: ptoday.ru

В Санкт-Петербурге суд вынес решение об аресте Лилии Судаковой, которая ранее была задержана по обвинению в убийстве своего мужа.

Как информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы, модель была отправлена в СИЗО на срок до 28 января 2021 года.

Решение об избрании меры пресечения вынес Дзержинский районный суд Петербурга, указано в официальном сообщении. В постановлении говорится о том, что Лилия Судакова заключена под стражу на срок до 28 января следующего года.

Отмечается, что на заседании модель, в полном объеме признавшаяся в содеянном, просила поместить ее под домашний арест.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органов Петербурга, мужчина получил смертельные ранения в ночь на 29 ноября, когда вместе со своей женой находился в квартире одного из домов по улице Гагаринской. ЧП случилось во время конфликта.

В ходе выяснения отношений Судакова нанесла мужу удар ножом, от которого он вскоре скончался в больнице. По факту его гибели следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В прессе также появились сообщения о том, что причиной ссоры стало внимание супруга Судакова к другой девушке. Обстоятельства случившегося сейчас продолжают выяснять сотрудники СКР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Модель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 январяМодель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 января
В Нижнем Новгороде прокуратура проверит детдом где праздновали День материВ Нижнем Новгороде прокуратура проверит детдом где праздновали День матери
Рогозин прокомментировал увольнение главы ЦЭНКИРогозин прокомментировал увольнение главы ЦЭНКИ
Во Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителяВо Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителя
Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс.Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс.

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru