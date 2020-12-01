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Ребенок из Челябинска выиграл самое дорогое лекарство в мире
1.12.2020 23:40
Фото: verelq.am
Юная жительница Челябинска, у которой ранее врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА), смогла выиграть в лотерею препарат Zolgensma, признанный самым дорогостоящим лекарством в мире.
Стоимость курса лечения им составляет $2,5 млн.
По данным портала 74.ru, маленькая девочка из столицы Южного Урала приняла участие в лотерее, которую устраивали разработчики препарата. Учитывая высокую стоимость лекарства, компания-производитель Novartis выделяет 100 бесплатных доз, которые распределяются по всему миру в случайном порядке.
Как стало известно, девочке уже ввели препарат. Вскоре после этого специалисты зафиксировали улучшения в состоянии ребенка.
На текущий момент в России еще несколько семей, где растут дети с СМИ, надеются получить такой шанс. Как пишут уральские СМИ, один ребенок с таким диагнозом проживает в Екатеринбурге. Близкие сейчас продолжают сбор денег, но пока не смогли набрать даже половину необходимой суммы.
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