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Самое дорогое лекарство в мире будет распределяться бесплатно по принципу лотереи
00:09
Фото: enlineadirecta.info
Фармацевтическая компания Novartis AG (Швейцария) объявила о запуске программы, в рамках которой будет бесплатного распределяться препарат Zolgensma. Лекарство, на сегодняшний день являющееся самым дорогим в мире, предназначено для помощи детям со спинальной мышечной атрофией.
Представители компании уточняют, что программа охватит лишь государства, где продажи этого препарата пока еще не получили официального одобрения. Пока Zolgensma можно приобрести лишь в Соединенных Штатах по цене более двух миллионов долларов, сообщает агентство "Интерфакс".
Препарат будет распространяться бесплатно, по принципу, схожему с деятельностью лотереи. Каждые две недели независимой комиссии предстоит тянуть жребий, определяя одну из заявок, которые предварительно были поданы врачами.
Как пишет The Wall Street Journal, в этих целях дочерняя компания Novartis - AveXis, которая является производителем Zolgensma, намерена бесплатно выделять порядка 100 доз лекарства ежегодно.
По данным официальной статистики, лишь на территории Европы от наиболее тяжелой формы спинальной мышечной атрофии страдают более полутора тысяч детей.
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