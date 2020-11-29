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Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве футболиста


29.11.2020 23:27
Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве футболистаФото: mogilev.online

Правоохранительные органы Аргентины предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны личному врачу легендарного футболиста Леопольдо Луке.

Как передают зарубежные СМИ, после смерти спортсмена возбуждено дело.

Медика, помогавшего Марадоне, обвиняют в рамках дела, по которому правоохранители сейчас выясняются обстоятельства смерти футболиста. Следователи устанавливают, имела ли место медицинская халатность, сообщает аргентинское агентство Telam.

Полицейские уже провели обыск в доме и офисе Луке, изъяв различные медицинские записи, компьютеры и гаджеты. Вместе с тем, мера пресечения в отношении врача пока не выносилась.

Проверку проводит и прокуратура, представители которой опрашивают родственников Диего Марадоны, выясняя, какие события предшествовали его смерти. Кроме того, они устанавливают обстоятельства недавней госпитализации футболиста и интересуются операцией, которую он перенес.

Легендарный футболист Диего Марадона, отпраздновавший свое 60-летие в конце октября, умер 25 ноября. В качестве официальной причины смерти был назван сердечный приступ, однако агент спортсмена заявил, что настаивает на проведении расследования. По его мнению, врачи прибыли с большим опозданием и потому не сумели спасти футболиста.

Автор: Злата Богатова

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