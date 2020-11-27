Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Буэнос-Айресе во время прощания с Марадоной произошли столкновения

27.11.2020 07:32

Фото: izvestia.kiev.ua



Футбольные фанаты спровоцировали столкновения с сотрудниками полиции во время церемонии прощания с Диего Марадоной, которая проходила в президентском дворце.



Прямую трансляцию из центра Буэнос-Айреса вел аргентинский канал TN24.



По данным корреспондентов телеканала, полицейским пришлось применить спецсредства, в том числе, стрелять резиновыми пулями, чтобы разогнать фанатов покойного футболиста. Во время прямых включений, которые велись из центра Буэнос-Айреса, можно было услышать кричалки болельщиков и звуки полицейских сирен.



Столкновения с полицией фанаты начали провоцировать после того, как было объявлено о сокращении времени для прощания с Диего Марадоной. Гражданам заявил об этом президент Аргентины Альберто Фернандес. Многочисленные поклонники футболиста, ожидавшие возможности проститься со своим кумиром, оказались отрезанными от центральной очереди.



Известно также, что группа фанатов пыталась прорваться через полицейское оцепление и вломиться в помещение. Силовики дали им отпор, в ходе инцидента пострадал один человек.



По данным латиноамериканских СМИ, многие желающие попрощаться с футболистом провели в очереди несколько часов перед тем, как попасть в президентских дворец. После стычек с полицией власти приняли решение об изменении программы церемонии. В связи с обострением обстановки гроб с телом вынесли из помещения, где проходило прощание.



О смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны, в конце октября отпраздновавшего свой 60-летний юбилей, стало известно накануне, 25 ноября. Как заявил агент спортсмена, врачи приехали слишком поздно. Иначе Марадону можно было бы спасти, убежден представитель футболиста. Агент выразил намерение инициировать проверку по факту несвоевременного оказания помощи спортсмену.



Автор: Злата Богатова

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