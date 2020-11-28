Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер болевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир Фортов

10:40

Фото: scientificrussia.ru



Скончался известный физик Владимир Фортов, в прошлом занимавший пост президента Российской академии наук (РАН), передает агентство "Интерфакс".



Выдающемуся российскому ученому было семьдесят четыре года.



Со ссылкой на пресс-службу РАН сообщается, что у Владимира Фортова ранее диагностировали коронавирус.



Владимир Фортов родился в подмосковном городе Ногинске. В 1968 году, с отличием окончив МФТИ, стал аспирантом. Спустя три года ученый смог досрочно защитить кандидатскую диссертацию. Профессиональная научная деятельность будущего академика начиналась в отделении Института химической физики АН СССР, который находится в поселке Черноголовка. С 1986 года Фортов трудился в качестве завотделом Института высоких температур, параллельно руководя лабораторией в ИХФ.



В 1987 году Владимир Фортов стал членом-корреспондентом АН, а через три года — действительным членом. Вплоть до 1997 года он занимал пост главы Российского фонда фундаментальных исследований, в 1996-1998 годы он был министром науки и технологий. В период с 2013 по 2017 год Фортов являлся президентом РАН.



Ранее сообщалось о смерти члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Ученому, у которого выявили коронавирус, не было 65 лет. Являясь генконструктором НПО "Энергия", Микрин отвечал за пилотируемую программу и играл большую роль в связи "фундаментальной науки с практическим космосом", подчеркивал президент РАН Александр Сергеев.



Автор: Злата Богатова

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