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Умер болевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир Фортов


10:40
Умер болевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир ФортовФото: scientificrussia.ru

Скончался известный физик Владимир Фортов, в прошлом занимавший пост президента Российской академии наук (РАН), передает агентство "Интерфакс".

Выдающемуся российскому ученому было семьдесят четыре года.

Со ссылкой на пресс-службу РАН сообщается, что у Владимира Фортова ранее диагностировали коронавирус.

Владимир Фортов родился в подмосковном городе Ногинске. В 1968 году, с отличием окончив МФТИ, стал аспирантом. Спустя три года ученый смог досрочно защитить кандидатскую диссертацию. Профессиональная научная деятельность будущего академика начиналась в отделении Института химической физики АН СССР, который находится в поселке Черноголовка. С 1986 года Фортов трудился в качестве завотделом Института высоких температур, параллельно руководя лабораторией в ИХФ.

В 1987 году Владимир Фортов стал членом-корреспондентом АН, а через три года — действительным членом. Вплоть до 1997 года он занимал пост главы Российского фонда фундаментальных исследований, в 1996-1998 годы он был министром науки и технологий. В период с 2013 по 2017 год Фортов являлся президентом РАН.

Ранее сообщалось о смерти члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Ученому, у которого выявили коронавирус, не было 65 лет. Являясь генконструктором НПО "Энергия", Микрин отвечал за пилотируемую программу и играл большую роль в связи "фундаментальной науки с практическим космосом", подчеркивал президент РАН Александр Сергеев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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