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Названы самые популярные российские поп-артисты
28.11.2020 19:10
Фото: smi2.net
Рейтинг наиболее популярных отечественных поп-звезд возглавили артисты из Владикавказа - столицы Республики Северная Осетия - Алания Miyagi&AndyPanda (Miyagi&Эндшпиль).
Список составлялся для газеты "Культура" с учетом разнообразных факторов, от числа подписчиков в соцсетях до концертного графика и заработка.
Как стало известно, первое место по популярности среди отечественных поп-артистов сейчас занимают Miyagi&AndyPanda. Второе место составители рейтинга отдали Элджею. Третье место разделили коллектив Little Big и Тимати, отмечает газета.
В десятке наиболее востребованных артистов нашлось место для таких исполнителей как Zivert и Morgenshtern, а также представителей традиционной эстрады - Филиппа Киркорова Сергея Лазарева и Полины Гагариной.
При подготовке престижного рейтинга оценивался уровень популярности различных композиций на стриминговых платформах, объем просмотров и лайков клипов на песни артистов, число подписчиков в разных соцсетях, частота концертов и заработок звезд. Определенную роль также играли сведения, собранные в ходе социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, и рейтинг доверия "Ромир".
Ранее суд отклонил иск российского певца Юрия Шатунова, пытавшегося получить права на исполнение песен "Ласкового мая".
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