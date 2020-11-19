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Шатунов снова проиграл суд по иску о правах на песни «Ласкового мая»


19.11.2020 23:02
Шатунов снова проиграл суд по иску о правах на песни «Ласкового мая»Фото: kpopnews.ru

Апелляционный суд отклонил исковое заявление певца Юрия Шатунова, который пытался получить права на исполнение композиций "Ласкового мая".

По мнению продюсера коллектива Андрея Разина, директор артиста втянул его в эту историю с судебными разбирательствами.

Андрей Разин отреагировал на решение, согласно которому Юрия Шатунова лишили прав на исполнение песен группы. В своем Instagram продюсер заявил, что певец не виноват, что "проигрывает все суды". Шатунова, по словам Разина, втянул в эту историю "его директор Кудряшов", который совершенно "безграмотно распоряжается" творчеством артиста.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отклонил иск артиста. В нем Шатунов настаивал на том, чтобы признали незаконным лицензионный договор, в соответствии с которым компания "Честная музыка" запрещает ему выступать со знаменитыми композициями "Ласкового мая".

Разин призвал Шатунова согласиться на его предложение, чтобы как можно быстрее обратиться к правообладателям. Продюсер пояснил, что у певца есть возможность безвозмездно получить права на исполнение известных композиций.

Советская и российская музыкальная группа "Ласковый май" появилась в 1986 году. Коллектив был создан в Оренбургской школе-интернате No 2, вокалистом тогда стал 13-летний учащийся Шатунов. После того, как с группой начал сотрудничать Разин, ранее являвшийся администратором другого известного коллектива "Мираж", "Ласковый май" стал стремительно набирать популярность. В результате к концу 80-х годов у группы было множество поклонниц, однако вскоре коллектив перестал существовать.

Ранее сын Виктора Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте. Режиссер Алексей Учитель заявил, что не согласен с претензиями наследников и выразил готовность защищаться в установленном законом порядке, как только студия получит официальное уведомление. Кинематографист добавил, что для выпуска его новой картины "были соблюдены все правила и нормы", и ни о каких нарушениях законодательства не может быть и речи.

Автор: Злата Богатова

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