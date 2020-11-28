Новости шоу-бизнеса

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Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс.


28.11.2020 13:40
Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс.Фото: sm-news.ru

Проиграв суд по иску о публикациях о "муже-садисте", известный американский актер Джонни Депп будет должен заплатить британской газете The Sun более $840 тыс.

Суд отказал артисту в обжаловании решения по его иску к таблоиду.

Как передает портал The Times, суд обязал Джонни Деппа выплатить британскому таблоиду в качестве компенсации издержек, связанных с процессом, более $840 тыс. Представители актера, как и сам Депп, пока еще никак не прокомментировали вердикт.

В минувшем октябре суд отказался удовлетворить иск, поданный Джонни Деппом. Артист требовал признать клеветой публикацию в The Sun, где его называли "мужем-садистом". Юристы актера подчеркивали, что судебное решение настолько "ошибочно", что это "было бы смешно", если бы не желание Деппа его обжаловать.

Ранее стало известно, кто заменит Джонни Деппа в новой части "Фантастических тварей". Артист был вынужден покинуть проект после проигрыша в суде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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