Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

12:08

Фото: vechrost.ru



Вакцинировать от нового коронавируса необходимо лишь часть населения страны, убежден депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



Бывший главный санитарный врач РФ поделился своим мнением по этому поводу в эфире НСН.



По словам Геннадия Онищенко, вакцинировать от коронавируса следует лишь представителей группы риска, в частности, пожилых людей и тех, кто страдает от онкологических, кардиологических и эндокринологическими болезней. Кроме того, в прививках нуждаются и врачи с педагогами.



Охватив указанные категории населения, вполне можно остановить эпидпроцесс, подчеркнул Онищенко. Вместе с тем, и такую вакцинацию можно назвать массовой, ведь в РФ насчитается от 20 до 30 миллионов представителей старшего поколения.



Депутат также отметил, что к вакцинации следует относиться крайне ответственно. По его словам, речь идет о серьезном иммунобиологическом вмешательстве. При некоторых заболеваниях прививка вообще противопоказана, напомнил бывший главный санитарный врач.



Ранее среди российских медиков провели опрос, который показал, что лишь четверть врачей (24,5%) на тот момент согласились бы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Более половины опрошенных заявили, что скептически относятся к новому препарату, их смущало "слишком короткое время", потребовавшееся на создание вакцины. Некоторые отмечали, что пока еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата (66%).



Автор: Злата Богатова

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