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Опрос: российские врачи с недоверием относятся к вакцине от коронавируса
09:57
Фото: vk.com
На сегодняшний день в России лишь четверть врачей (24,5%) выразили согласие сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Речь идет о препарате, который был создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Сервис "Справочник врача" провел опрос, чтобы выяснить, как отечественные медики восприняли созданную в России вакцину от коронавируса. В рамках исследования было зафиксировано мнение более трех тысяч медиков.
Как свидетельствуют результаты этого соцопроса, на данный момент более половины врачей (52%) скептически относятся к новому препарату. Лишь четверть врачей (24,5%) выразили согласие сделать прививку, отмечается в отчете об опросе. Остальные же заявили, что еще не располагают достаточными данными об эффективности препарата (66%) или их смущает "слишком короткое время", потребовавшееся на создание вакцины.
Ранее ученые пришли к выводу, что в странах, где проживает большое число людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), во время пандемии отмечалось экспоненциальное увеличение числа зараженных коронавирусом. Специалисты изучили обстоятельства, под влиянием которых быстро распространялся COVID-19, проанализировав статистику по 126 государствам.
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