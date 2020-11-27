Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде задержаны участники расправы над отцом-одиночкой

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Фото: irk.today



Правоохранители установили личность всех соучастников конфликта, произошедшего в родительском чате, и последующих трагических событий.



Жертвой инцидента стал мужчина, один воспитывавший дочь. Житель Волгограда был до смерти избит братом женщины, которая почувствовала себя оскорбленной после перепалки в Сети. Теперь ей также предъявят обвинения, как и супругу.



В ходе продолжающегося расследования было установлено, что волгоградский отец-одиночка погиб после того, как разговаривавшая с ним мать одноклассницы его дочери убедила своих родственников с ним "разобраться". В результате 30-летний брат этой женщины решил "вступиться" и нанес смертельный удар пострадавшему.



Главного подозреваемого, 30-летнего брата подстрекательницы, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и повлекло за собой гибель потерпевшего по неосторожности.



Сестру основного фигуранта, которая якобы была глубоко оскорблена перепалкой в родительском чате, могут обвинить в подстрекательстве и пособничестве в покушении на жестокое избиение. Супруга этой женщины в скором времени также обвинят в покушении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Следователи располагают доказательствами того, что после беседы с отцом-одиночкой женщина сначала подговорила отомстить обидчику своего мужа. 23 октября 2020 года он ожидал потерпевшего на улице, однако тот был крайне занят и не смог покинуть здание. После этого обвиняемая через мессенджер вновь начала провоцировать пострадавшего. И через несколько часов на встречу с ним отправился уже рродной брат волгоградки. Супруг при этом находился неподалеку, наблюдая за происходящим. Он был готов при необходимости вступить в драку, заявили представители СКР.



Как уже сообщалось ранее, отец-одиночка был избит на глазах очевидцев в отделении банка, расположенном в самом центре Волгограда. Мужчина получил тяжелейшую травму головы, из-за которой умер в больнице через неделю, так и не придя в сознание.



Автор: Злата Богатова

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