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В реанимации умер избитый после перепалки в родительском чате мужчина
1.11.2020 19:03
Фото: vk.com
В реанимационном отделении 25-й больницы Волгограда, так и не придя в сознание, скончался мужчина, которому нанесли удар по голове после конфликта между родителями.
Перепалка произошла в чате, где обсуждалось выполнение шестиклассниками домашнего задания.
Несмотря на все усилия медиков, скончался житель Волгограда, на которого напали после перепалки в родительском чате. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей, пострадавший так и не пришел в сознание.
ЧП случилось вечером 23 октября. В отделение одного из банков пришел родственник женщины, писавшей в чате. Намереваясь отомстить мужчине, который якобы публиковал оскорбительные сообщения, местный житель нанес ему несколько ударов по голове. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Вскоре стало известно, что из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он впал в кому.
Личность подозреваемого установлена, он задержан и по решению суда арестован на два месяца. По факту инцидента ранее уже было возбуждено уголовное дело. После гибели потерпевшего статья будет изменена на более тяжкую.
Судя по содержанию беседы (текст переписки появился в Сети), родители обсуждали, как дети могут выполнить домашнее задание, о котором им сообщила учительница, находившаяся на больничном. По словам одной из участниц разговора, шестиклассники вполне могли бы справиться с работой по дороге в школу или на перемене.
Позже родители начали обмениваться сообщениями, уже не имеющими отношения к учебной деятельности их детей, после чего в беседу вступил муж одной из мам. Расценив реплики в адрес его супруги как оскорбления, он отправил аудиофайл с угрозами.
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