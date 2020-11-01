Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В реанимации умер избитый после перепалки в родительском чате мужчина

1.11.2020 19:03

Фото: vk.com



В реанимационном отделении 25-й больницы Волгограда, так и не придя в сознание, скончался мужчина, которому нанесли удар по голове после конфликта между родителями.



Перепалка произошла в чате, где обсуждалось выполнение шестиклассниками домашнего задания.



Несмотря на все усилия медиков, скончался житель Волгограда, на которого напали после перепалки в родительском чате. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей, пострадавший так и не пришел в сознание.



ЧП случилось вечером 23 октября. В отделение одного из банков пришел родственник женщины, писавшей в чате. Намереваясь отомстить мужчине, который якобы публиковал оскорбительные сообщения, местный житель нанес ему несколько ударов по голове. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Вскоре стало известно, что из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он впал в кому.



Личность подозреваемого установлена, он задержан и по решению суда арестован на два месяца. По факту инцидента ранее уже было возбуждено уголовное дело. После гибели потерпевшего статья будет изменена на более тяжкую.



Судя по содержанию беседы (текст переписки появился в Сети), родители обсуждали, как дети могут выполнить домашнее задание, о котором им сообщила учительница, находившаяся на больничном. По словам одной из участниц разговора, шестиклассники вполне могли бы справиться с работой по дороге в школу или на перемене.



Позже родители начали обмениваться сообщениями, уже не имеющими отношения к учебной деятельности их детей, после чего в беседу вступил муж одной из мам. Расценив реплики в адрес его супруги как оскорбления, он отправил аудиофайл с угрозами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 181

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.11.2020 17:13 В Карибском море сформировался новый тропический шторм

В Карибском море сформировался новый тропический шторм 1.11.2020 16:43 На рынке в Коврове мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату

На рынке в Коврове мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату 1.11.2020 14:04 На Филиппины обрушился тайфун

На Филиппины обрушился тайфун 1.11.2020 13:31 В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди

В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди 1.11.2020 13:02 На Кубани водитель во время тумана сбил насмерть 5 человек