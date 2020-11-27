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На Кубани 6 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса


27.11.2020 14:52
На Кубани 6 человек погибли в ДТП с участием микроавтобусаФото: vk.com

По предварительным данным, на территории Выселковского района Краснодарского края столкнулись микроавтобус и КамАЗ.

Жертвами дорожной аварии стали шесть человек, еще четверо с травмами доставлены в больницу.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого полицейского главка, шесть человек скончались от полученных ранений на месте. Четверо пострадавших экстренно госпитализированы, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

Обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что виновником столкновения может быть водитель "Газели". По данным полиции, осуществляя разворот, он не предоставил преимущество грузовику.

Ранее в Китае грузовик врезался в участников похоронной процессии. В результате ЧП погибли девять человек, еще четверо получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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