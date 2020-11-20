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В Китае грузовик врезался в похоронную процессию: погибли 9 человек
20.11.2020 17:01
Фото: ipne.ws
Девять человек стали жертвами крупного ДТП с участием грузовика в центральном Китае.
Как передает агентство Синьхуа, автомобиль протаранил похоронную процессию.
ЧП случилось сегодня утром на территории уезда Хуайбинь в центральной провинции Хэнань. Представители местной администрации подтвердили гибель девяти человек. По данным уездного департамента по связям с общественностью, в больницу после аварии были доставлены четверо пострадавших.
Обстоятельства трагедии предстоит выяснить членам рабочей группы, которую направило в провинцию Министерство общественной безопасности КНР. Пока сведений о том, что могло стать причиной случившегося, из официальных источников не поступало.
Ранее до четырнадцати человек возросло количество погибших в результате крупного ДТП на шоссе в мексиканском штате Наярит. Авария произошла между Тепиком и Гвадалахарой, где опрокинулась, а потом взорвалась автоцистерна, перевозившая сжиженный газ.
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