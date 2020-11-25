|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19
22:44
Фото: livejournal.com
В организме пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию, стремительно развиваются опасные бактерии.
Об этом сообщил главврач инфекционный больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Как пишет "Московский комсомолец", в качестве самой опасной особенности коронавируса Денис Проценко указал очень "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов".
По словам главврача Коммунарки, около трети пациентов погибает в течение первых 72 часов после госпитализации именно из-за стремительно размножающихся болезнетворных микроорганизмов.
Кроме того, причинами ранней смертности зараженных COVID-19 можно считать гипоксию и тромбоэмболию. Проценко добавил, что часть пациентом умирает вследствие септических осложнений.
Суперинфекциями (суперинфектами) специалисты называют случаи, когда пациент, у которого уже диагностировали одно заболевание, не успев поправиться, заражается другой инфекционной болезнью.
Ранее были названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|