ИнтерНовости - новости в стране и мире
Разрешение на передачу власти не означает согласия с итогами выборов, заявил Трамп
Разрешение на передачу власти не означает согласия с итогами выборов, заявил Трамп
В Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали теракты
В Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали теракты
СМИ: В Аргентине умер Диего Марадона
СМИ: В Аргентине умер Диего Марадона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детейНазваны самые распространенные симптомы коронавируса у детей
В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по КарабахуВ Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху
В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человекуВ ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку
СМИ: В Аргентине умер Диего МарадонаСМИ: В Аргентине умер Диего Марадона
Суд по делу MH17 не намерен рассматривать альтернативные версии крушенияСуд по делу MH17 не намерен рассматривать альтернативные версии крушения

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей


06:24
Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детейФото: edumsko.ru

Появление кашля в сочетании с температурой можно считать наиболее распространенным проявлениям коронавируса у пациентов детского возраста. Об этом сообщил замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Комментарий эксперта приводит РИА Новости.

По словам Александра Горелова, примерно у 2% детей, зараженных COVID-19, также встречались симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Говоря о потере обоняния, специалист пояснил, что этот симптом очень сложно выявить у маленьких пациентов. Дети раннего возраста просто не способны сами это объяснить.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала о том, что практически не болеют коронавирусом дети школьного возраста. По состоянию на минувший сентябрь, отметила Анна Попова, носителями новой инфекции являлись порядка 2% детей. При этом никто из них не болел.

Напомним, накануне старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс рассказал о том, как вирус SARS-CoV-2 мог передаться людям. Он допустил, что возбудитель попал в организм человека через промежуточное животное или даже несколько их видов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

На Сахалине будут судить работника детдома, из которого сбежал и погиб 11-летний воспитанникНа Сахалине будут судить работника детдома, из которого сбежал и погиб 11-летний воспитанник
Полиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера ПрилучногоПолиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера Прилучного
Перенесли на весну итоговое сочинение для выпускниковПеренесли на весну итоговое сочинение для выпускников
Алексиевич рассказала о новом тайном совете белорусской оппозицииАлексиевич рассказала о новом тайном совете белорусской оппозиции
Юпитер и Сатурн станут «двойной планетой» впервые со времен СредневековьяЮпитер и Сатурн станут «двойной планетой» впервые со времен Средневековья

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru