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Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей
06:24
Фото: edumsko.ru
Появление кашля в сочетании с температурой можно считать наиболее распространенным проявлениям коронавируса у пациентов детского возраста. Об этом сообщил замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Комментарий эксперта приводит РИА Новости.
По словам Александра Горелова, примерно у 2% детей, зараженных COVID-19, также встречались симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Говоря о потере обоняния, специалист пояснил, что этот симптом очень сложно выявить у маленьких пациентов. Дети раннего возраста просто не способны сами это объяснить.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщала о том, что практически не болеют коронавирусом дети школьного возраста. По состоянию на минувший сентябрь, отметила Анна Попова, носителями новой инфекции являлись порядка 2% детей. При этом никто из них не болел.
Напомним, накануне старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс рассказал о том, как вирус SARS-CoV-2 мог передаться людям. Он допустил, что возбудитель попал в организм человека через промежуточное животное или даже несколько их видов.
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