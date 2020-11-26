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Тающий в Норвегии ледник обнажил артефакты возрастом до 6000 лет
26.11.2020 09:30
Фото: fb.ru
Норвежские археологи продолжают находить артефакты при обследовании тающего ледника Лангфонн, который находится в высокогорном районе графства Иннландет.
Недавно ученые обнаружили там около семи десятков стрел.
Как полагают историки, возраст найденных ими стрел может достигать 6000 лет. Отчет об исследовании опубликован в журнале Holocene, а короткий обзор появился в National Geographic. Долгое время артефакты покрывал толстый слой льда. Однако когда он начал таять, десятки стрел оказались на виду.
Тающий ледник Лангфонн привлекает внимание ученых в 2006 года, когда там была найдена кожаная обувь. Вещь, созданная более трех тысячелетий назад, была случайно обнаружена путешественником. В 2014 и 2016 годах на леднике состоялись две археологические экспедиции. Ученые тогда смогли отыскать древний торговый путь, который активно использовался в эпоху викингов.
Ранее в Нидерландах нашли таинственную братскую могилу. По предварительным оценкам ученых, большая часть останков в этом погребении принадлежат мужчинам, которые жили в период между XV и XVIII веками.
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