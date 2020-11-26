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В Нидерландах нашли таинственную братскую могилу
26.11.2020 08:32
Фото: vk.com
По предварительным оценкам ученых, большая часть останков в этом погребении принадлежат мужчинам, которые жили в период между XV и XVIII веками.
Таинственное захоронение было найдено рабочими в нидерландском Вианене, сообщает Teller Report.
В братской могиле обнаружили останки двадцати человек, умерших в возрасте от 15 до 30 лет. Большинство захороненных - мужчины. Ученые полагают, что похороненные в этой могиле люди жили в период от позднего Средневековья до нескольких веков назад. По мнению археологов, в окрестностях замка Бейтштейн, где нашли это погребение, могут располагаться аналогичные могилы.
Специалисты надеялись отыскать среди останков какие-либо артефакты, в частности, украшения или пуговицы, однако им удалось найти лишь старые гвозди. Поэтому возникли предположения о массовом убийстве. В любом случае, обнаруженная рабочими могила нуждается в тщательном изучении, отмечают археологи.
Сейчас продолжается сбор останков, которые в дальнейшем будут исследовать ученые.
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