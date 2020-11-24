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Харитонов помирился с Яндиевым после его извинений


24.11.2020 16:51
Адам ЯндиевФото: peopletalk.ru
Адам Яндиев

Помирились бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев, ранее устроившие драку после турнира в Лужниках.

Как передают российские СМИ, Яндиев принес извинения.

Ролик с участием Адама Яндиева был показан в ходе сегодняшней конференции, передает агентство "Интерфакс". Напавший на Сергея Харитонова боец принес ему извинения, за то, что "не сдержался и распустил руки". Яндиев при этом подчеркнул, что сейчас у него нет никаких обид или причин для агрессии.

Приняв извинения, Сергей Харитонов добавил, что лишь "сильные люди могут так поступить". Спортсмен также обратился к тренерам с призывом следить за своими подопечными, ведь они являются очень эмоциональными людьми. Наставники могут помочь жить дружно и решать вопросы исключительно в ринге.

Харитонов также отметил, что является, как и Яндиев, многодетным отцом. Воспитывая подрастающее поколение, он понимает, что у ребенка "должен быть отец, а человека можно простить". По словам спортсмена, главное, чтобы подобные действия впредь не повторялись.

Напомним, ЧП случилось 13 ноября после спортивного мероприятия в Лужниках. Сначала боец UFC Адам Яндиев атаковал Руслана Абдо, а потом напал Сергея Харитонова, после чего тот получил довольно серьезные повреждения. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Яндиева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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