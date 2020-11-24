|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Харитонов помирился с Яндиевым после его извинений
24.11.2020 16:51
Фото: peopletalk.ru
Адам Яндиев
Помирились бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев, ранее устроившие драку после турнира в Лужниках.
Как передают российские СМИ, Яндиев принес извинения.
Ролик с участием Адама Яндиева был показан в ходе сегодняшней конференции, передает агентство "Интерфакс". Напавший на Сергея Харитонова боец принес ему извинения, за то, что "не сдержался и распустил руки". Яндиев при этом подчеркнул, что сейчас у него нет никаких обид или причин для агрессии.
Приняв извинения, Сергей Харитонов добавил, что лишь "сильные люди могут так поступить". Спортсмен также обратился к тренерам с призывом следить за своими подопечными, ведь они являются очень эмоциональными людьми. Наставники могут помочь жить дружно и решать вопросы исключительно в ринге.
Харитонов также отметил, что является, как и Яндиев, многодетным отцом. Воспитывая подрастающее поколение, он понимает, что у ребенка "должен быть отец, а человека можно простить". По словам спортсмена, главное, чтобы подобные действия впредь не повторялись.
Напомним, ЧП случилось 13 ноября после спортивного мероприятия в Лужниках. Сначала боец UFC Адам Яндиев атаковал Руслана Абдо, а потом напал Сергея Харитонова, после чего тот получил довольно серьезные повреждения. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Яндиева.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|