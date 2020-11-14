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Боец ММА Харитонов может перенести операцию в Израиле или США


12:53
Боец ММА Харитонов может перенести операцию в Израиле или СШАФото: tvzvezda.ru

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову, который накануне был избит в Москве, могут провести операцию за рубежом.

В интервью ТАСС он заявил о том, что рассматривает возможность лечения в Израиле или Соединенных Штатах.

Как рассказал российский спортсмен Сергей Харитонов, после инцидента в Лужниках у него "сломана орбитальная кость, нос также сломан". По его словам, врачи настаивают на операции, и он пока еще не принял решение, где состоится вмешательство.

По словам Харитонова, операцию ему хотят провести 16 ноября. Однако он не знает, проводить ее в России или за рубежом. Возможно, он отправится "в Израиль или США".

Прокомментировав драку, боец ММА подчеркнул, что профессионалы не должны демонстрировать свои умения где-либо, кроме спортивных залов и выступлений.

Ранее напавший на Сергея Харитонова боец Адам Яндиев отказался давать показания в полиции. По данным СМИ, причиной потасовки мог стать конфликт, связанный с некими долговыми обязательствами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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