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Яндиев отказался давать показания после драки с Харитоновым


12:24
Яндиев отказался давать показания после драки с ХаритоновымФото: peopletalk.ru

Боец Адам Яндиев отказался давать показания в полиции после драки с участием Сергея Харитонова, передает ТАСС.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечается, что причиной инцидента в "Лужниках" мог стать бытовой конфликт.

По предварительным данным, Сергей Харитонов в минувшую пятницу, 13 ноября, пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. В результате 40-летнего спортсмена госпитализировали с сотрясением мозга, переломом носа и травмой правого глаза.

Врачи пришли к выводу, что Харитонову требуется экстренная операция. Сам спортсмен уже успел написать объяснение и обратиться в полицию по факту драки, в которой получил повреждения.

Как стало известно, боец Адам Яндиев давать показания после инцидента отказался. Спортсмена ранее доставили в полицию в связи с дракой, которая произошла в "Лужниках". По данным ТАСС, Яндиеву выдали обязательство явиться в правоохранительные органы.

Сведений о том, что могло стать причиной конфликта между Яндиевым и Абдо, который от госпитализации отказался, пока нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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