ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
Ученые раскрыли тайны роскошного дворца Калигулы
Ученые раскрыли тайны роскошного дворца Калигулы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавирусаЭксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса
Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафеВласти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе
В Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФВ Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФ
Главу дагестанского ОМВД обвиняют по делу о терактах в МосквеГлаву дагестанского ОМВД обвиняют по делу о терактах в Москве
В России за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса


06:58
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавирусаФото: smi2.net

По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе ведомства Натальи Пшеничной, при коронавирусе наиболее "грозным" симптомом следует считать одышку, которая появляется на фоне других проявлений респираторных заболеваний. Комментарий эксперта Роспотребнадзора приводит ТАСС.

Как пояснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, появление на фоне респираторных симптомов коронавируса одышки можно рассматривать как наиболее грозный признак. В таких случаях пациентам нужно незамедлительно обращаться к врачам за помощью.

По словам Пшеничной, во время пандемии респираторные симптомы в сочетании с потерей обоняния как правило свидетельствуют о заражении COVID-19. Вместе с тем, подобная комбинация клинических проявлений не может считаться специфической, она может наблюдаться и при других заболеваниях.

Ранее специалисты предостерегли от ошибок при сдаче тестов на коронавирус. В частности, речь шла о том, чтобы забор биоматериалов для анализа проводился в нужный период, а пациенты перед этим соблюдали ряд условий.

Согласно данным официальной статистики, за последние сутки в России было выявлено 25 173 новых случая заражения COVID-19. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в РФ за период с начала пандемии коронавирусом заболели уже 2 114 502 человека. Скончались 36 540 пациентов, более 1 611 445 признаны выздоровевшими и покинули медицинские учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционераВ Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционера
Голикова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 разаГоликова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержкуПашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавирусаЭксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса
Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафеВласти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru