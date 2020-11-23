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Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса
06:58
Фото: smi2.net
По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе ведомства Натальи Пшеничной, при коронавирусе наиболее "грозным" симптомом следует считать одышку, которая появляется на фоне других проявлений респираторных заболеваний. Комментарий эксперта Роспотребнадзора приводит ТАСС.
Как пояснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, появление на фоне респираторных симптомов коронавируса одышки можно рассматривать как наиболее грозный признак. В таких случаях пациентам нужно незамедлительно обращаться к врачам за помощью.
По словам Пшеничной, во время пандемии респираторные симптомы в сочетании с потерей обоняния как правило свидетельствуют о заражении COVID-19. Вместе с тем, подобная комбинация клинических проявлений не может считаться специфической, она может наблюдаться и при других заболеваниях.
Ранее специалисты предостерегли от ошибок при сдаче тестов на коронавирус. В частности, речь шла о том, чтобы забор биоматериалов для анализа проводился в нужный период, а пациенты перед этим соблюдали ряд условий.
Согласно данным официальной статистики, за последние сутки в России было выявлено 25 173 новых случая заражения COVID-19. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в РФ за период с начала пандемии коронавирусом заболели уже 2 114 502 человека. Скончались 36 540 пациентов, более 1 611 445 признаны выздоровевшими и покинули медицинские учреждения.
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