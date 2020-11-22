Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусом
11:08
Фото: defense.gov
За минувшие сутки по всей России было зарегистрировано 25 173 новых случая заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксирован 361 летальный исход.
Суточный прирост на 592 (2,35%) превышает вчерашние показатели, когда в России медиками был зарегистрирован 24 581 зараженный. Предыдущий рекорд по количеству зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 отмечался 21 ноября, когда положительными оказались 24 822 теса.
В общей сложности в РФ за период с начала пандемии коронавирусом заболели уже 2 114 502 человека.
Наибольшее число новых случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве — 6866 (всего в российской столице диагноз подтвердился уже у 560 579 человек), Петербурге — 2926 (100 864), Подмосковье — 971 (103 773), Нижегородской и Свердловской областях — соответственно — 447 (51 280) и 389 (43 612).
Жертвами коронавируса в России стали уже 36 540 пациентов, более 1 611 445 признаны выздоровевшими и покинули медицинские учреждения.
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