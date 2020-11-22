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Врачи предостерегли от ошибок при сдаче тестов на COVID-19
06:18
Фото: vk.com
Перед сдачей теста на коронавирус пациентам не следует пить, курить, сморкаться, чистить зубы и полоскать рот, иначе возникает риск ошибочных результатов.
О том, как правильно осуществлять забор биоматериалов для анализа, РБК рассказала главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.
Кроме того, лабораториям нужно учитывать время взятия анализов и следить за всеми правилами выполнения этой процедуры. В частности, при взятии мазка из носа нужно достаточно глубоко вводить инструмент в носовые ходы. Если пациент незадолго "до этого высморкался или промыл нос", проба может оказаться неинформативной.
По словам Романенко, те же условия распространяются и на мазки, которые берут из зева. Перед тем, как сдавать тест, пациентам не следует принимать пищу и полоскать ротовую полость какими-либо антисептическими средствами.
На результаты анализа также влияет время его проведения. В частности, если пациент заразился не так давно, уровень содержания вируса в его организме может оказаться достаточно низким. Тест может его не уловить. Вместе с тем, после слишком продолжительного периода с момента инфицирования у пациента может не быть вируса в зеве или в носовых проходах. Врач пояснила, что в этот момент болезненные процессы уже идут в нижних дыхательных путях.
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