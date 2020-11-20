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Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
12:55
Фото: caviral.com
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность главе российского Минобороны Сергею Шойгу за поддержку в период конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил представитель Еревана, в ходе недавних событий в его стране чувствовали поддержку Москвы.
Фрагмент встречи Никола Пашиняна и Сергея Шойгу, прибывшего в Ереван с официальным визитом, опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении. По словам Пашиняна, во время войны в Ереване всегда ощущали поддержку со стороны РФ, российских президента и премьер-министра, а также главы Минобороны. Поэтому политик выразил Шойгу благодарность.
Представитель руководства Армении отметил, что и до обострения обстановки "времена были тоже не простыми". Однако теперь, когда ситуация стала еще более сложной, в Ереване надеются на углубление взаимодействия с Москвой, в том числе, в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества.
Ранее российские пограничники приступили к разворачиванию дополнительных сил на границе Азербайджана и Армении. Как рассказал глава ФСБ РФ Александр Бортников в ходе совещания, которое по ситуации в Карабахе накануне, 20 ноября, проводил президент России Владимир Путин, меры предпринимаются после соответствующей просьбы Еревана.
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