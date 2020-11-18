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В Мексике 14 человек погибли при взрыве автоцистерны
18.11.2020 08:02
Фото: vk.com
До четырнадцати человек возросло количество погибших в результате крупного ДТП на шоссе в мексиканском штате Наярит на западе страны.
Как информирует местная прокуратура, авария произошла между Тепиком и Гвадалахарой.
Число жертв аварии увеличилось до четырнадцати человек, сообщается в официальном Twitter регионального ведомства. Первоначально местные власти информировали о двенадцати жертвах.
Трагический инцидент случился на 106-м километре трассы Тепик — Гвадалахара в минувший понедельник, 16 ноября. Как полагают правоохранители, водитель автоцистерны с прицепом, перевозивший сжиженный газ, потерял управление. В результате транспортное средство опрокинулось и взорвалось.
Взрыв был такой силы, что полностью уничтожил оказавшиеся рядом три легковые машины. Все, кто в тот момент находился в этих автомобилях, погибли.
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