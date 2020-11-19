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Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса


19.11.2020 20:35
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавирусаФото: kapital.kz

Американские и британские специалисты назвали четыре наиболее распространенных симптома, которые могут проявляться на самых ранних стадиях заражения коронавирусом.

Как передает РБК со ссылкой на Express, в частности, речь идет о проблемах с пищеварительной системой.

Почти каждый пятый заболевший коронавирусной инфекции может испытывать проблемы с пищеварением, рассказал представитель Университета Альберты Митч Уилсон. По его словам, у пациентов наблюдаются такие гастроэнтерологические проявления, как снижение и потеря аппетита, тошнота и рвота, а также болезненные ощущения в желудке.

Вместе с тем, Уилсон уточнил, что такие симптомы могут свидетельствовать не только о заражении коронавирусом.

В Американской академии офтальмологии сообщили, что еще одним признаком COVID-19 может считаться конъюнктивит. Подобный симптом встречается у примерно 3% случаев инфицированных.

Представители Имперского колледжа в Лондоне добавили, что в число симптомов новой коронавирусной инфекции можно включить спутанность сознания. Такое состояние может длиться при заражении COVID-19 до нескольких месяцев после того, как другие симптомы уже исчезли.

Специалисты из Тринити колледжа (Дублин) к уже известным проявлениям болезни присоединили и утомляемость. На нее жалуются около половины инфицированных, причем симптом может сохраняться на протяжении десяти недель.

Ранее британские ученые отмечали, что для зараженных коронавирусом также могут быть характерны болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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